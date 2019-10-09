РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 окт. Посткроссеры Люберец поздравили почтовиков с профессиональным праздником, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Посткроссеры – люди, увлекающиеся обменом почтовыми открытками по всему миру.

«Сегодня (9 октября - ред.), в Международный день почты, хотелось бы от лица люберецких посткроссеров поздравить всех причастных с праздником! Вы несете радость людям, делая каждый их день чуточку радостнее и теплее», – сказала посткроссер из Люберец Татьяна Телековская.

Она отметила, что уже несколько лет зарегистрирована на официальном сайте посткроссеров, где открытками обмениваются почти 100 тысяч россиян. По этому показателю Россия занимает первое место в рейтинге всех стран-участниц, а по числу отправленных открыток – второе, уступая лишь Германии.

«Совсем недавно в Люберцах прошла благотворительная акция в помощь бездомным животным. Я впервые приняла в ней участие, как посткроссер. Прямо в парке можно было приобрести открытку, подписать ее и совершенно бесплатно отправить в любую страну мира. Я вообще стараюсь как можно чаще принимать участие в подобных акциях: отправляю открытки в детские дома, хосписы, дома престарелых. Вы знаете, это огромная радость для получателей! Казалось бы, цветной кусок картона, но адресатам всегда приятно получать такие весточки. Я не раз была свидетелем этого», – сказала Телековская.

Она призвала жителей округа присоединиться к международному движению посткроссинга.

«Для этого нужно зарегистрироваться на сайте postcrossing.com и заполнить свой профиль. Затем получить адрес, по которому вы должны будете отправить открытку. Каждой открытке присваивается свой номер, который ваш адресат зарегистрирует, когда получит послание. Как только первая открытка будет доставлена получателю, адрес отправителя начнет отражаться в системе и к вам полетят открытки со всего света. Чем больше открыток отправите, тем больше получите», – пояснила Телековская.

На территории городского округа сегодня работает 31 отделение связи.