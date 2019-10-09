РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 окт. Мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны, Герое России Анатолии Дорофееве установили в среду на доме №10 по улице Смельчак в микрорайоне Кучино подмосковной Балашихи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Сегодня в микрорайоне Кучино на улице Смельчак мы открыли памятную доску Герою России Анатолию Дорофееву. Она установлена на фасаде дома, в котором он жил с 1973 года. Наша задача – помнить и не забывать о подвиге, совершенном нашими солдатами, офицерами. Они внесли огромный вклад в общую победу нашей страны над фашистской Германией», – сказал начальник теротдела администрации горокруга по Южной Балашихе Вадим Кузнецов.

Он добавил, что Анатолий Дорофеев участвовал в освобождении городов Брянск, Идрица, Городок, Орша, Борисов, Алитус, Вирбалис. В апреле 1945 года батальон под его командованием первым форсировал залив Фрише-Гаф, захватил плацдарм на косе Фрише-Нерунг, отразил 5 контратак и обеспечил высадку главных сил дивизии. В 1995 году Дорофееву присвоили звание Героя России.

Александр, сын Анатолия Дорофеева, рассказал, что испытывает чувство благодарности тем людям, которые увековечили память его отца.

«В Калининграде также в честь него названа улица, в Кирове открыта мемориальная доска. Совсем недавно городской округ Балашиха принял решение и о переименовании улицы Нефтебаза в улицу Дорофеева», – пояснил Дорофеев-младший.

Анатолий Дорофеев принимал активное участие в ветеранской работе, был председателем совета ветеранов, участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи. Он умер 22 февраля 2000 года.