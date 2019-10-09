РИАМО - 9 окт. В среду в вечерний час пик на столичных дорогах образовались пробки в восемь баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Почти полностью парализовано Садовое кольцо, ТТК, МКАД.

Сильные заторы зафиксированы в районах Замоскворечье, Тверской, Басманный, Таганский, Беговой, Обручевский.

Пробки образовались на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, шоссе Энтузиастов, Ярославском шоссе, на набережных Кремлевской, Пречистенской, Софийской, Серебрянической, Раушской, улицах Валовой, Серафимовича, Яузской, Кожевнической и других.

По прогнозу сервиса, в 19:00 пробки достигнут 9 баллов. Дорожная ситуация улучшится только после 21:00.