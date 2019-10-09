РИАМО - 9 окт. В доме правительства Московской области первым дольщикам жилого комплекса «Леоновский парк» вручили ключи от квартир, передает корреспондент РИАМО.

«В сентябре самый большой дом жилого комплекса «Леоновский парк» в Балашихе был введен в эксплуатацию. Количество дольщиков в этом доме - 656 человек. Сегодня мы начали вручать ключи счастливым семьям, которые дождались сдачи этого дома», - сказала заместитель министра жилищной политики Московской области Елена Апполинарова.

Она добавила, что строительство жилых комплексов началось еще в 2003 году. Тогда планировалось возвести два жилых комплекса: ЖК «Семь звезд» и ЖК «Золотая звезда». В рамках реализации проекта предусматривалось строительство шести малоэтажных домов с первоначальным сроком ввода объектов в эксплуатацию в 2006 году. Но застройщики, возводящие дома на этом месте, обанкротились, а строительство было остановлено.

Новый застройщик обеспечил в 2014 - 2015 годах ввод в эксплуатацию восьми жилых домов, детского сада на 110 мест и общеобразовательной школы на 375 мест. До конца этого года 656 дольщиков получат ключи от своих квартир.

«Мы купили квартиру в 2004 году, очень долго ждали. Мы уже не верили, но так сложилось, что сплотились дольщики, помогли чиновники. Мы благодарны правительству Московской области, администрации Балашихи. Честно говоря, я уже не ожидала, что мы получим какое-то жилье. Но сегодня мы ради и счастливы», - отметила дольщик Екатерина Середина.

На сегодняшний день в составе ЖК «Леоновский парк» осталось три незавершенных жилых дома, по которым привлечены средства 77 граждан-соинвесторов.