РИАМО - 9 окт. На северо-восточном участке Большой Кольцевой линии появится 21 пересадка на станции радиальных линий метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Участок соединит уже действующую станцию «Савеловская» со станицей «Нижегородская», строительство которой находится в завершающей стадии», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что на участке оборудуют семь новых станций. Отрезок будет иметь семь пересечений с метро, одно с МЦК, три с первыми линиями МЦД. Со станции «Савеловская» можно будет попасть на МЦД-1, а с «Шереметьевской» и «Ржевской» – на МЦД-2.

По мере строительства МЦД планируется создавать новые пересадки на участке. Станции БКЛ «Савеловская» и «Шереметьевская» свяжет с МЦД-4, «Стромынку» и «Рубцовскую» – с МЦД-3 и МЦД-5, «Ржевскую» – с МЦД-3 и МЦД-4, «Авиамоторную» – с МЦД-3, «Нижегородскую» – с МЦД-4.

Пересадки позволят снизить загруженность, перераспределить пассажиропотоки.

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров. Со станций БКЛ можно будет пересесть на радиальные ветки подземки, Московское центральное кольцо.