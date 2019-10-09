РИАМО - 9 окт. На северо-восточном участке Большой Кольцевой линии появится 21 пересадка на станции радиальных линий метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
«Участок соединит уже действующую станцию «Савеловская» со станицей «Нижегородская», строительство которой находится в завершающей стадии», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он уточнил, что на участке оборудуют семь новых станций. Отрезок будет иметь семь пересечений с метро, одно с МЦК, три с первыми линиями МЦД. Со станции «Савеловская» можно будет попасть на МЦД-1, а с «Шереметьевской» и «Ржевской» – на МЦД-2.
По мере строительства МЦД планируется создавать новые пересадки на участке. Станции БКЛ «Савеловская» и «Шереметьевская» свяжет с МЦД-4, «Стромынку» и «Рубцовскую» – с МЦД-3 и МЦД-5, «Ржевскую» – с МЦД-3 и МЦД-4, «Авиамоторную» – с МЦД-3, «Нижегородскую» – с МЦД-4.
Пересадки позволят снизить загруженность, перераспределить пассажиропотоки.
Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров. Со станций БКЛ можно будет пересесть на радиальные ветки подземки, Московское центральное кольцо.
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