РИАМО – 9 окт. В расписание нескольких электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево внесли изменения, которые будут действовать по 13 октября, сообщается в WhatsApp-канале Московской железной дороги.

«Это связано с плановым ремонтом первого главного пути на участке Москва – Бескудниково. Работы пройдут преимущественно ночью – с 23:00 до 05:00, чтобы сохранить привычное расписание и количество пригородных поездов в популярное для поездок время», – говорится в сообщении.

Движение поездов во время «окон» будет организовано по одному пути в реверсивном режиме.

«Обращаем внимание, что несколько электричек, курсирующих ночью и рано утром, не проследуют на участках Москва – Бескудниково, Москва – Марк и Москва – Лобня. Не проследуют четыре аэроэкспресса: отправлением из Москвы в 00:01 и 00:30 и из аэропорта Шереметьево – в 23:30 и 00:01», – дополняется в сообщении.

МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».