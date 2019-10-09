РИАМО - 9 окт. Власти Москвы намерены нанять для 15 департаментов и государственных учреждений 54 автомобиля первого и второго класса с водителями, сообщается на сайте RosTender.Info.

«С победителем тендера заключат контракт на 850,5 миллиона рублей. Заявки от участников принимают до 21 октября, а на следующий день подведут итоги», – говорится в сообщении.

Среди учреждений, для которых будут наняты авто, – департамент экономической политики и развития города Москвы, «Городское агентство управления инвестициями» и «Многофункциональный миграционный центр».

Контракт предусматривает аренду машин с водителями с начала 2020 до конца 2022 года.