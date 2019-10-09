РИАМО - 9 окт. Приоритетные зоны развития определили в Яхроме на встрече разработчиков архитектурной концепции комплексного развития города, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Концепции развития разработают также для Дубны, Хотькова, Видного и Балашихи.

«Коммуникация с городом является важнейшим этапом работы над концепцией. Такой независимый срез оценки жителями своего города делается впервые. Он позволяет выявить актуальные запросы горожан и на их основе сформировать карту приоритетных зон развития для каждого города», – заявила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина

Она добавила, что где-то будут развивать туристическую инфраструктуру, где-то приведут в порядок существующую, где-то нужно создать новые общественные пространства.

Куратор одного из проектов, архитектор Алексей Сабируллов подчеркнул, что Яхроме не хватает связанности и цельности градостроительной структуры. Также есть проблемы с недостатком инфраструктуры, качеством общественных пространств, которые распределены неравномерно и не отвечают современным стандартам.

Определены зоны, которые нуждаются в преобразовании в первую очередь. Это площадь генерала Кузнецова, занятая парковкой, северные въездные ворота и рекреационная зона вдоль русла реки Яхромы.

Также планируется разработать регламенты колористического оформления фасадов, благоустройства, размещения навигации и наружной рекламы.