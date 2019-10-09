РИАМО - 9 окт. МЦД-2 Нахабино – Подольск сможет связать одни из крупнейших парков Московского региона, так, маршрут проходит вблизи усадьбы Царицыно, парков Митинский, Кузьминки-Люблино, Тимирязевский и Покровское-Стрешнево, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Маршруты Московских центральных диаметров, которые станут фактически новыми линиями наземного метро, улучшат транспортную доступность столичных районов, где ранее не было станций подземки и Московского центрального кольца или они находятся вдали от значительной части жилых массивов», - cказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, запуск МЦД даст людям новые возможности для культурного и спортивного досуга.

Пассажиры МЦД-2 Нахабино – Подольск также смогут добраться до подмосковной усадьбы Архангельское, Опалиховского лесопарка, а также усадьбы Голицыных в Дубровицах

«В новых современных поездах, которые будут ходить на МЦД, предусмотрено место для провоза велосипедов, так что москвичи смогут с комфортом доехать до парка и затем покататься там на велосипеде и самокате летом или на лыжах зимой», – подчеркнул Хуснуллин.

Накануне в проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное Московским центральным диаметрам. Москвичам предлагается оставить свои предложения и замечания по дальнейшему развитию проекта МЦД.

Первые два направления МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск планируют запустить в ноябре.