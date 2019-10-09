РИАМО – 9 окт. К Новому году Центральная пригородная пассажирская компания выпустит специальную серию путеводителей по городам Подмосковья и соседних областей, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

Каждый путеводитель будет содержать исчерпывающую информацию о городе поездки: маршруты для пеших прогулок, список главных достопримечательностей, описания необычных скульптур и интересных памятников культуры и архитектуры.

«Благодаря этому можно в комфортном для себя темпе пройтись по улицам городов и не упустить ничего важного. Для самых любознательных путешественников на страницах путеводителей разместят ссылки на аудиогиды компании. С их помощью прогулки по улицам города станут еще более интересными и познавательными», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в каждом гиде будет раздел со скидками и бонусами для туристов. Специальные предложения предоставят гостиницы, рестораны, кафе и музеи. Воспользовавшись ими, можно существенно сэкономить в путешествии.

Чтобы планировать поездки было удобнее, в путеводителях разместят карты пригородных направлений ЦППК. В пути можно прослушать аудиогиды ЦППК серии «Говорящие экспрессы», которые знакомят пассажиров электропоездов с историей станций, которые проезжает поезд на своем маршруте.

В 2018 году АО «Центральная ППК» выпустила специальную серию путеводителей «Гид болельщика» к чемпионату мира по футболу. В него были включены 10 специально разработанных тематических маршрутов по Подмосковью и соседним областям.

«По каждому из маршрутов проходили специальные экскурсионные поездки. Присоединиться к любой из них могли как российские, так и иностранные туристы. Все группы сопровождали англоговорящие гиды», – дополняется в сообщении.

Приобрести путеводители можно будет в туристско-информационном центре ЦППК. Он расположен на площади перед Ярославским вокзалом по адресу: Комсомольская площадь, дом 5, строение 1, график работы: ежедневно с 09:00 до 20:00.