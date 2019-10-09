РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 окт. В нынешнем году сотрудники полиции Подольска раскрыли более 1,5 тысяч преступлений на территории округа, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В УМВД России по Подольску на днях подвели итоги работы полиции за 9 месяцев. Перед началом итогового совещания начальник УМВД отметил сотрудников, достигших высоких показателей, он вручил им грамоты и памятные подарки.

«За 9 месяцев в округе было раскрыто более 1,5 тысяч преступлений. Уменьшилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей и краж из квартир. Среди территориальных подразделений наибольшего процента раскрываемости добились: 2 ОП (отдел полиции, – ред.), 4 ОП, Львовский ОП и Климовский ОП. Также за этот период было выявлено более 300 фактов незаконного оборота наркотических средств и более 100 преступлений экономической направленности», – говорится в сообщении.

Помимо этого, за текущий год стало меньше преступлений лицами в состоянии алкогольного опьянения, а также преступлений, совершенных на улицах. В результате проведения профилактических мероприятий по предупреждению незаконной миграции более 1 тысячи правонарушителей были привлечены к административной ответственности с последующим выдворением за пределы РФ.

«В течение отчетного периода на территории городского округа Подольск проведено более 500 культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие более 600 тысяч участников и зрителей. За истекший период сумма наложенных штрафных санкций составила более 55 миллионов рублей», – отмечается в материале.

По итогам текущего года в округе было выявлено около 30 тысяч нарушений правил дорожного движения (ПДД), наложено штрафов на общую сумму свыше 41 миллиона рублей. Количество ДТП на дорогах Подольска снизилось с 105 до 97, сократилось число раненых на 8 человек, уменьшилось количество погибших в ДТП.