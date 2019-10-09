РИАМО - 9 окт. За девять месяцев 2019 года инспекторы Мосгосстройнадзора выявили более 1,2 тысячи нарушений на стройках в Центральном административном округе столицы, назначены штрафы на сумму около 20 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Проведены 483 проверки, в том числе на стройке детского зоопарка на Большой Грузинской улице, спорткомплекса с общежитием РЭУ имени Г.В. Плеханова в Стремянном переулке, детско-взрослой поликлиники в Большом Строченовском переулке и других объектов.

«На проверенных объектах в общей сложности выявлено 1247 нарушений, в том числе по качеству при производстве работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками», – отмечается в сообщении.

Выдано 258 предписаний об устранении нарушений, оформлен 391 протокол с наложением штрафов на сумму около 20 миллионов рублей. Большинство нарушений оперативно устранили после выдачи предписаний.

С начала года в Центральном административном округе ведомство ввело в эксплуатацию с учетом реконструкции 35 объектов. Среди них Центр художественной гимнастики на улице Лужники, комплекс учебно-административных зданий Высшей школы экономики на Покровском бульваре, наземно-подземный паркинг на участке 16Б в «Москва-Сити».

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко рассказал, что на контроле ведомства в ЦАО находится 166 объектов строительства общей площадью 2,74 миллиона квадратных метров.