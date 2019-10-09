РИАМО - 9 окт. Действующая при Московском областном архивном центре лаборатория микрофильмирования архивных документов передала на постоянное хранение в Центральный государственный архив Подмосковья очередную партию микрокопий страхового фонда документов, хранящихся в муниципальных архивах, говорится в сообщении пресс-службы архива.

«Микрофильмы на пленочной основе размещены в особом помещении в специальных металлических огнезащитных шкафах. В архивохранилище созданы необходимые условия для их сохранности», – отмечается в сообщении.

Страховой фонд позволяет сохранить документную информацию даже при утрате подлинников архивных документов и, таким образом, сберечь эти документы для истории.