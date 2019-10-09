РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 окт. В подмосковном Подольске беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет бесплатно обеспечивают необходимым питанием, на эти цели ежемесячно выделяется порядка 3,5 миллиона рублей, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В Подольске беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет около 7 тысяч человек, их ежемесячно обеспечивают питанием на сумму порядка 3,5 миллиона рублей. В 2019 году детям в возрасте до одного года выделяют 681 рубль; детям в возрасте от одного года до двух лет – 517 рублей; детям в возрасте от двух до трех лет – 430 рублей; беременным женщинам – 259 рублей; кормящим матерям – 681 рубль», – говорится в сообщении.

Меню для получателей питания формируется и утверждается исходя из утвержденного расчета и содержит набор продуктов согласно перечню продуктов питания, рекомендуемых министерством здравоохранения Московской области.

В настоящее время получателям питания предлагается на выбор 20 меню, подходящих по категории получателя и по наполняемости продуктами питания. В том числе детям от 0 до 6 месяцев, с 6 до 12 месяцев, с 1 года до 2 лет, с 2 лет до 3 лет по 4 меню; кормящим матерям по два меню; беременным женщинам по два меню.

Питание выдают бесплатно гражданам, имеющим регистрацию на территории Подольска и состоящим на учете по месту жительства в учреждениях здравоохранения в 18 стационарных и одном выездном раздаточном пункте ежедневно без выходных дней с 9:00 до 19:00. Для его получения нужно заключение врача.

С 1 февраля 2019 года подать заявление на питание можно в электронном виде или при личном посещении врача. При этом категории лиц, перечень документов, период подачи заявления для получения услуги не изменяется. Добавилась возможность не выходя из дома оформить заявление на портале госуслуг.

В настоящее время правительство Московской области подготовило проект закона о ежемесячной денежной выплате на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, который вступит в силу с 1 января 2020 года.

По вопросам, связанным с обеспечением питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Подольске можно обратиться в МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» по адресу: улица Чистова, дом №11/8, а также по телефонам: 8(496)754-28-35, 8(496)757-06-24 или в учреждения здравоохранения по месту наблюдения у врача.