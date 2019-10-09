РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов встретился с представителями общественных и спортивных объединений инвалидов для решения их проблем, в том числе развития доступной среды, сообщается на сайте администрации горокруга.

Восьмого октября Пестов встретился с представителями Климовской организации Всероссийского общества инвалидов и сотрудниками физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Корсар-Спорт» в УСЦ «Юность». В мероприятии также приняли участие председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Сергей Сабинин, депутат совета депутатов округа, директор УСЦ «Юность» Олег Паскарь, директор ФСК «Корсар-Спорт» Михаил Денисов, мастер спорта России международного класса Михаил Зверев и другие.

«Цель нашей встречи – обменяться мнениями о том, чего сегодня не хватает в развитии доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории Подольска», – сказал Пестов.

Среди актуальных вопросов назвали доступность объектов транспортной инфраструктуры, ход ремонтных работ в спортивных учреждениях округа. Мероприятие прошло в рамках празднования 20-летия Всероссийской федерации лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Пестов нас выслушал, дал почву для размышлений. В нашем спортивном клубе активно развивается 10 направлений, основные из них – армрестлинг, стрельба, теннис, шашки, шахматы и другие. Сейчас начинаем развивать направление – «Лыжи мечты». В прошлом году мы поставили на горные лыжи самых отважных с ограниченными возможностями здоровья жителей. Все были в восторге! Сегодня есть желание заниматься таким видом спорта, как следж-хоккей», – сказал директор ФСК «Корсар-Спорт» Михаил Денисов.

Следж-хоккей или хоккей на санях – командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями. Игра заключается в противоборстве на специальных санях двух команд, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить ее наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои. Побеждает команда, забросившая наибольшее количество шайб в ворота соперника. Следж-хоккей входит в программу зимних Паралимпийских игр.