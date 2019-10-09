РИАМО – 9 окт. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что может быть создана рабочая группа, контролирующая разработку законодательства о точечной постройке высотных домов в российских городах, передает РИА Новости.

В среду прошел правительственный час с участием вице-премьера РФ Виталия Мутко, на котором Володин озвучил данную идею.



«Давайте примем решение запретить точечную застройку, чтобы высокими (постройками), с одной стороны, не уродовали исторический центр и те части городов, где нет этих высоток <…> Мы людей убережем от проблем, потому что у нас под эти высотки не рассчитаны ни вода, ни дороги, ни транспортное сообщение, нет мест в детских садах рядом с этими высотками, нет мест в школах, поликлиниках. Но они у нас растут», – сказал председатель Госдумы.



По его мнению, оптимальным решением станет создание специальной рабочей группы, которая займется изучением данного вопроса.



«Будут разработаны законодательные инициативы в течение месяца, и мы с вами возьмем и внесем изменения соответствующие (в законодательство). А потом, когда мы выйдем на нормативы, о которых вы говорите – 2021 год, другие даты, мы скорректируем это законодательство. Но мы будем уже защищены федеральным законом от этой точечной застройки, уродующей города, от этих «серых» схем, проблем, которые нам несет этот подход», – уточнил Володин.



Спикер Госдумы поинтересовался у Мутко, сможет ли правительство помочь с созданием рабочей группы. Комментируя предложение, вице-премьер рассказал, что «есть такой план» и согласился создать эту группу.



«Уважаемые коллеги, не будет возражений, дать поручение профильным комитетам подготовить проект постановления и внести в проект постановления по решению вопросов комплексной застройки, точечного строительства и вместе с профильным министерством и Виталием Леонтьевичем (Мутко – ред.) согласовать подходы при внесении законодательных инициатив с тем, чтобы до конца года инициировать эти законопроекты», – подчеркнул Володин.