РИАМО - 9 окт. В Подмосковье проверили готовность к проведению зимней уборки еще 18 округов, там проверили 626 единиц уборочной техники, заготовили почти 10 тысяч тонн противогололедных материалов, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Время зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта.

«Зимнее содержание включает в себя подметание снега, противогололедную обработку (или мероприятия), зачистку снежных уплотнений и накатов. В связи с этим министерство благоустройства проводит проверку готовности муниципальных образований к периоду зимнего содержания. Важно проверить наличие пескосоляной смеси и противогололедных материалов. Также готовность и исправность уборочной техники и наличие щеточного оборудования», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Он добавил, что была проверена готовность еще 18 муниципалитетов. Всего в них проверили 626 единиц уборочной техники, заготовили 9875 тонн противогололедных материалов.

В Богородском округе — 63 единицы уборочной техники и 774 тонны противогололедных материалов. В Дмитровском округе - 79 единиц уборочной техники, 1106 тонн противогололедных материалов. В Домодедове — 20 единиц техники, 50 тонн противогололедных материалов. В Жуковском — 25 единиц техники, 195 тонн противогололедных материалов. В Ивантеевке — 23 единицы техники, 650 тонн противогололедных материалов.

В Королеве — 55 единиц техники, 1115 тонн противогололедных материалов. В Ленинском округе - 104 единицы техники, 132 тонны противогололедных материалов. В Красноармейске — восемь единиц техники, 215 тонн противогололедных материалов. В Лыткарине — 21 единица техники, 13 тонн противогололедных материалов. В Люберцах — 38 единиц техники, 430 тонн противогололедных материалов.

В Раменском округе - 31 единица техники, 1512 тонн противогололедных материалов. В Реутове — 24 единицы техники, 800 тонн противогололедных материалов. В Рошале — шесть единиц техники и 6 тонн противогололедных материалов. В Талдомском округе - 24 единицы техники, 299 тонн противогололедных материалов. В Химках — 36 единиц уборочной техники, 309 тонн противогололедных материалов. В Шатуре — семь единиц уборочной техники, 245 тонн противогололедных материалов. В Щелкове — 43 единицы техники, 832 тонны противогололедных материалов. В Электростали — 19 единиц техники, 1192 тонны противогололедных материалов.

Ранее готовность к зимней уборке проверили в 13 округах. Всего в 31 муниципалитете проверили 933 единицы уборочной техники, заготовили 14,3 тысячи тонн противогололедных материалов.