РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 окт. Новая разметка появится на Старосимферопольском шоссе в микрорайоне Львовский Подольска до 31 октября, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель округа написал на портал обращение с просьбой нанести разметку на проезжую часть в микрорайоне Львовский. Он отметил, что на 53 километре Старосимферопольского шоссе отсутствует разметка.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу нанесения разметки на автомобильной дороге Старосимферопольское шоссе. Работы по нанесению разметки включены в производственную программу и будут выполнены в срок до 31 октября», – сказал начальник Домодедовского РУАД №4 Игорь Мясоедов.

Он отметил, что указанная в обращении дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.