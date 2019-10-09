РИАМО - 9 окт. Проходку двух перегонных тоннелей начали в районе станции «Ржевская» Большой кольцевой линии метрополитена (БКЛ), глубина самой станции составляет 62 метра, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции «Ржевская» БКЛ.

«Из пяти станций северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро две станции, «Шереметьевская» и «Ржевская» глубокого заложения. Очень сложные условия, но, тем не менее, строительство уверенно продвигается вперед. В частности, на этой площадке недавно был дан старт проходке двух перегонных тоннелей в сторону «Шереметьевской», и сюда же придут два щита, идущие со стороны «Стромынки», — сказал Собянин.

На станции «Ржевская» у Рижского вокзала появится крупный пересадочный узел. Он объединит две линии традиционного и три линии наземного метро МЦД. Глубина самой станции – 62 метра. Для отделки используют гранит, главный архитектурным элементом станут арочные порталы из нержавеющей стали. Платформу украсят 12 металлических арок высотой до 4 метра со встроенной подсветкой.

Строительство участка БКЛ от станции «Авиамоторная» до станции «Савеловская» было начато в 2015 году, сейчас он готов на 48%.

Недалеко от станции находится строительная площадка № 17 – котлован глубиной 46 метров и диаметром 30 метров, что в 1,5-2 раза превышает объемы аналогичных объектов метростроения. Отсюда проходку тоннелей начали четыре ТПМК. После окончания работ котлован на площадке № 17 будет использован для сооружения восьмиуровневой тягово-понизительной подстанции. Это позволит значительно уменьшить объем земляных работ на будущей станции «Ржевская».

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров. Со станций БКЛ можно будет пересесть на радиальные ветки подземки, Московское центральное кольцо (МЦК), линии железной дороги и первые два Московских центральных диаметра (МЦД).