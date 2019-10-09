РИАМО – 9 окт. Продолжавшаяся четыре года реконструкция парка «Фабричный пруд» в подмосковном Реутове полностью завершена, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

Реконструкция парка «Фабричный пруд», названного в честь водоема, на котором он расположен, началась в 2016 году. За это время были проведены работы по очистке самого пруда и укреплению береговой линии по всему периметру.

«Четыре года работ привели к должному результату – теперь жители города имеют современный, но в тоже время уютный уголок для отдыха», – сказал Каторов.

Он отметил, что на территории парка появились пляж, зона для воркаута, детская игровая площадка, обновленный фонтан, прогулочная набережная, причал с прокатом катамаранов, а также живописный мост на островок в центре пруда и смотровые площадки. В парке установлена новая уличная мебель, создана уникальная ландшафтная подсветка.

Парк был расширен за счет территории «НПО Машиностроения». В настоящее время его общая площадь составляет 5,4 гектара. Сумма, затраченная на реконструкцию, приблизилась к 100 миллионам рублей.

По словам Каторова, планируется также обновление центрального парка на Южной стороне и создание новой парковой зоны.

«Участок для озеленения будет находиться в буферной зоне между Московской кольцевой автодорогой и улицей Реутовских ополченцев на территории микрорайона 6А», – пояснил глава муниципалитета.

Большую часть средств в создание экопарка в Реутове намерены вложить бизнесмены, офисы которых расположены в непосредственной близости от МКАД и планируемой зеленой зоны. К работе приступят в 2020 году.