РИАМО - 9 окт. На площадке дома правительства Подмосковья 17 октября пройдет заседание тренерского состава региона, которое соберет более 1,5 тысяч тренеров, работающих в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Тренерский совет Московской области станет логическим продолжением нашего Дискуссионного клуба по теме наставничества. В доме правительства Московской области соберутся более 1,5 тысяч тренеров и наставников, чтобы перенять опыт ведущих функционеров и деятелей в этой области», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Экспертами в тренерском совете выступят выдающиеся спортсмены и общественники, а также представители религиозных конфессий. На заседание совета приглашены трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, член совета при президенте России по физической культуре и спорту Ольга Брусникина, генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, президент федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвил и многие другие выдающиеся деятели.

«Наша цель – усовершенствовать существующую систему духовно-нравственного, гражданско-патриотического и национально-культурного воспитания спортсменов, а также сделать более тесным и продуктивным межнациональное и межконфессиональное взаимодействие в сфере физической культуры и спорта», - отметил Терюшков.

Он также подчеркнул, что формат прямого диалога и обсуждения способствует достижению таких целей как нельзя лучше.