РИАМО - 9 окт. В Москве 13 октября в рамках психопросветительского проекта «Сказать не могу молчать» пройдет встреча «Мы маму услышим, мы маму поймем», на которой жительницам столицы расскажут, как справиться с послеродовой депрессией, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения города.

Мероприятие пройдет на площадке библиотеки № 129 по адресу: улица Перерва, дом 56/2.

«Специалисты проведут тест на депрессию, прочтут лекции на актуальные темы: «Конфликты в семье. Причины и пути разрешения», «Мамочкины треволнения и тревожные мысли». Поиграют с метафорическими карточками «Услышь меня мама!», проведут аутогенную тренировку и научат расслабляться всегда и везде», – отмечается в материале.

На встрече будут также затронуты конфликты в семье, диалог с ребенком. Кроме того, участниц научат держать себя в эмоционально стабильном состоянии. Также пройдет арт-терапия и тренинг «Я стесняюсь своего тела».