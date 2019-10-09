РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 9 окт. Три квартиры планируется выдать детям-сиротам в подмосковном Дзержинском до конца текущего года, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«В списке детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по городскому округу Дзержинский числится три человека, которых необходимо обеспечить жилыми помещениями в 2019 году. В настоящее время администрацией городского округа приобретена одна квартира», – сказал замглавы администрации муниципалитета Василий Сидоренко.

Он добавил, что аукционы на приобретение оставшихся двух квартир планируют объявить в октябре. Ключи от одной приобретенной квартиры собираются вручить в конце октября – начале ноября.

Сидоренко пояснил, что с данной категорией лиц заключаются договоры найма специализированного жилого фонда. По истечении пяти лет с согласия органов опеки с ними заключаются договоры социального найма.

«Администрацией городского округа для детей, оставшихся без попечения родителей, объявляются аукционы или запросы предложений по приобретению однокомнатных квартир общей площадью не менее 27 квадратных метров. На аукционы могут подавать заявки с предложением продажи собственники квартир. Квартиры могут находиться как в новом, так и в старом жилом фонде, но должны быть с проведенным косметическим ремонтом», – заключил Сидоренко.