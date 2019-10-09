РИАМО - 9 окт. Контракт на выполнение работ по строительству детского сада на улице Парковая в городском округе Химки заключили с ООО «Росстройком», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Новое здание будет представлять собой трехэтажное строение, разделенное на блоки. В их составе предусмотрены раздевалки, игровые комнаты, спальни и санузлы. Появятся и медицинский блок, музыкальный и спортивный залы, а также классы для проведения развивающих занятий. Новый детский сад сможет принять 250 малышей», – сказал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

В рамках проекта будет выполнено комплексное благоустройство и озеленение, запроектированы игровые и спортивные площадки, а также теневые навесы. На участках высадят деревья, кустарники и цветы.

«Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2020 году», – подчеркнул Тагиев.

Возведение данного объекта будет вестись в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов.