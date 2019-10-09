РИАМО – 9 окт. С начала 2019 года, учитывая поступающие обращения жителей Подмосковья, для удобства пассажиров специалисты «Мострансавто» скорректировали более 350 расписаний, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

График движения автобусов синхронизировали с графиком электричек и скорректировали с учетом пассажиропотока и транспортной загруженности дорог.

«Например, на маршруте №41 Домодедово (станция Барыбино) – Введенское Домодедовского ПАТП по просьбе пассажиров было скорректировано расписание и перенесено отправление автобуса на более раннее время (с 07:10 на 07:05) от остановочного пункта Кишкино. График работы транспортных средств пересмотрен для удобства учащихся, которым необходимо вовремя прибывать в образовательные учреждения», – говорится в сообщении.

Данный вопрос специалисты предприятия проработали совместно с администрацией городского округа Домодедово. В сентябре маршрутом воспользовалось около 10 тысяч пассажиров. Маршрут №41 обслуживается по регулируемым тарифам с оказанием мер социальной поддержки.

«На смежном межрегиональном маршруте №495 Голубое (больница №6) – Зеленоград (станция Крюково) Солнечногорского ПАТП с 14 октября появится рейс в 00:40 от станции Крюково. Для улучшения качества обслуживания пассажиров с учетом потребностей жителей и сложившимся пассажиропотоком специалисты предприятия скорректировали расписание по маршруту», – уточняется в пресс-релизе.

Пассажирские перевозки осуществляются пятью автобусами большого класса и семью малого класса с предоставлением льгот для отдельных категорий граждан.

За минувший месяц более 133 тысяч человек воспользовались данным маршрутом.

Помимо этого, с 14 октября будет скорректировано расписание по маршрутам №889 Балашиха (улица Зеленая) – Москва (метро «Щелковская»), №384 Балашиха (автостанция «Звездная») – Москва (метро «Щелковская»), №395 Балашиха-2 (улица Объединения) – Москва (метро «Щелковская»).

Специалисты автоколонны №1377 города Балашиха пересмотрели расписание работающих на маршрутах автобусов малого класса с целью увеличения количества рейсов в час пик.

Для оптимизации транспортной работы в «Мострансавто» проводится комплекс мероприятий, включающий изменение количества автобусов, раздублирование маршрутов.