РИАМО - 9 окт. В Москве продолжается гастрономический фестиваль «Золотая осень», на нем представлена продукция из разных уголков России, фестиваль раскинулся на более чем 1,5 тысячи площадок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятия проходят в 16 ресторанах, на 96 ярмарках выходного дня и 22 сельскохозяйственных рынках, а также 1386 сетевых магазинов.

«Участники из регионов России привезли на фестиваль свыше 250 тонн продукции: 230 видов рыбы и морепродуктов, 120 видов сыров и молочной продукции, 100 видов мяса и мясных деликатесов, более 100 сортов овощей и фруктов», – отмечается в материале.

Как отмечается в сообщении пресс-службы оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны», фестиваль «Золотая осень» – это не только выставки, лекции и мастер-классы, но и настоящий праздник для гурманов, на котором можно продегустировать разные блюда.

Так, например на Красной площади в дни «Золотой осени» можно найти Орловские яблоки, Амурский бархат и кебаб из дагестанской баранины. В то же время на площади Революции представлены необычные фермерские сыра. Массу интересных продуктов и блюд представили и на окружных площадках.