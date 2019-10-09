РИАМО - 9 окт. В Талдомском городском округе завершили ремонт территорий около территорий социально значимых объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Заменили асфальтобетонное покрытие у Запрудненского филиала Талдомской центральной районной больницы. Площадь ремонта составила 10 тысяч квадратных метров.

«Помимо взрослого стационара на территории больницы находится городская поликлиника, инфекционное и патологоанатомическое отделения. Также 700 квадратных метров покрытия заменили на территории Вербилковского филиала Талдомской ЦРБ, где расположены детский и взрослый стационары, Мособлмедсервис», – отмечается в сообщении.

В Талдоме ранее завершили ремонт вокзальной площади по Московскому шоссе. Общая площадь ремонта составила около 6 тысяч квадратных метров. Автовокзал ежедневно обслуживает около 2,7 тысячи человек на 19 маршрутах. В рамках ремонта на объектах выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия, замене бортового камня, а также регулированию высотного положения люков.

На территории муниципалитета в полном объеме завершен ремонт дорог. Всего асфальтобетонное покрытие заменили на 39 участках автомобильных дорог общей протяженностью порядка 70 километров: из них 24 муниципальных и 15 региональных дорог.

В рамках повышения уровня безопасности дорожного движения вдоль трех дорог регионального значения построили более 20 тротуаров.