РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 окт. Завершается разработка проекта реконструкции стадиона «Труд» на улице Спортивная в подмосковной Балашихе, все работы по обновлению спортивного объекта планируют завершить в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Реконструкция стадиона проводится в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.

«Согласно техзаданию, в рамках проекта будет возведен современный физкультурно-оздоровительный комплекс с подогреваемым открытым полем с искусственным покрытием, залом для спортивных занятий и раздевалками. Кроме того, здесь появятся медицинский блок, административные помещения и блок питания», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он добавил, что после реконструкции стадион будет отвечать всем современным стандартам и требованиям, что позволит обеспечить комфортное пребывание и проведение досуга местных жителей.

Прилегающая территория будет также благоустроена. Планируется создание удобной парковки и безопасных пешеходных зон.

Стадион «Труд» построен в 1981 году. Объект включает в себя футбольное поле с естественным газоном, физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивно-игровым залом. На стадионе базируется спортивная школа олимпийского резерва «Балашиха».