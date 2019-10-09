РИАМО - 9 окт. Мосгорсуд отклонил и оставил без изменения апелляционную жалобу на приговор Кириллу Жукову, который получил 3 года колонии за применение насилия в отношении росгвардейца на несанкционированном митинге 27 июля в Москве, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Жукову. <…> Суд постановил приговор Тверского районного суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – сказал собеседник агентства.

Ранее Тверской суд Москвы признал Жукова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии общего режима.

По версии следствия, во время несанкционированной акции 27 июля в Москве 28-летний Жуков попытался поднять забрало у шлема сотрудника Росгвардии.