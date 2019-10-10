«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость
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10 октября отмечается День психического здоровья. РИАМО предлагает пройти тест и выяснить, нет ли у вас психического расстройства (просим не относиться к результатам слишком серьезно).
«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость (1/10)
Посмотрите на знаменитое «пятно Роршаха». Что вам напоминают его очертания? Только не торопитесь смотреть в ответы — сначала поймайте «свою» ассоциацию.
«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость (2/10)
А вот еще одна клякса. Что вам угадывается в ней?
«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость (3/10)
Ну и, наконец, финальная клякса! Что вы видите?
«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость (4/10)
Посмотрите на вращающуюся маску и ответьте не задумываясь. Как вам кажется, маска выпуклая с обеих сторон или же вогнутая с одной стороны и выпуклая с другой?
«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость (5/10)
Посмотрите на самую знаменитую оптическую иллюзию, созданную еще в 1915 году. Что вы видите?
«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость (6/10)
А что вы видите на этой картинке?
«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость (7/10)
Посмотрите на портреты людей из знаменитого теста Сонди. Есть ли среди них симпатичные вам лица?
«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость (8/10)
Посмотрите на картинку, созданную японским профессором. Движутся ли предметы на ней?
«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость (9/10)
Сможете за пару секунд узнать знаменитость?
«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость (10/10)
Как вам картины, написанные современными художниками, страдающими психическими расстройствами?
С чудинкой
Вам кажется, что нормальных людей вокруг нет? Ведь каждый человек со своей «чудинкой», «изюминкой», «прибабахом»? Вы и сам такой же, правда? И это вам представляется совершенно нормальным. Истерика из-за холодной пиццы, доставленной курьером, или недельная апатия из-за того, что сериал не продлили еще на один сезон — это и правда события, способные выбить из колеи человека даже с самой устойчивой психикой.
Нормальный
Вы до того нормальный, что в наше непростое время это даже как-то подозрительно! Когда весь мир будет сходить с ума, именно вы, спокойный, адекватный и, главное, психически здоровый человек, придете и спасете всех. Берегите нервы, товарищ, ведь такие, как вы — на вес золота.
Поздравляем, вы псих!
Ваши шутки кажутся друзьям слегка «за гранью», а некоторые честно стали избегать встреч с вами? Вполне возможно, вы очень творческая личность, которой, конечно же, простительны и «особый взгляд» на вещи, и разные эксцентричные выходки. Но, может, пора бросать проходить тесты «про психов» и наведаться к специалисту? Чтобы лишний раз убедиться, что все в порядке.
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