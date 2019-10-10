«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость 10 вопросов | Пройден 259 раз 10 октября отмечается День психического здоровья. РИАМО предлагает пройти тест и выяснить, нет ли у вас психического расстройства (просим не относиться к результатам слишком серьезно). Начать тест

«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость (1/10) Посмотрите на знаменитое «пятно Роршаха». Что вам напоминают его очертания? Только не торопитесь смотреть в ответы — сначала поймайте «свою» ассоциацию. Фото wikipedia.org © Танцующие фигуры, птицы, бабочка Морда лисички, кота, летучая мышь Другое

«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость (2/10) А вот еще одна клякса. Что вам угадывается в ней? Фото wikipedia.org © Собака, слон или какое-то другое животное Два человека, соединивших руки, или человек, смотрящий в зеркало Другое

«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость (3/10) Ну и, наконец, финальная клякса! Что вы видите? Фото wikipedia.org © Что-то негативное, неприятное Летучая мышь, бабочка, моль Движущиеся фигурки

«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость (4/10) Посмотрите на вращающуюся маску и ответьте не задумываясь. Как вам кажется, маска выпуклая с обеих сторон или же вогнутая с одной стороны и выпуклая с другой? Фото youtube.com © Кажется, что обе стороны выпуклые Обе вогнутые Одна сторона — выпуклая, другая — вогнутая

«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость (5/10) Посмотрите на самую знаменитую оптическую иллюзию, созданную еще в 1915 году. Что вы видите? Фото wikipedia.org © Молодую девушку Старуху Вижу угрозу

«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость (6/10) А что вы видите на этой картинке? Фото blogspot.com © Очертания материков на карте Корову Ничего конкретного

«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость (7/10) Посмотрите на портреты людей из знаменитого теста Сонди. Есть ли среди них симпатичные вам лица? Фото eushtiu.com © Мне никто из них не нравится Есть пара симпатичных лиц Мне все симпатичны

«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость (8/10) Посмотрите на картинку, созданную японским профессором. Движутся ли предметы на ней? Фото slovech.co © Картинка не движется Движется, но очень медленно Предметы очень быстро движутся

«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость (9/10) Сможете за пару секунд узнать знаменитость? Фото wikipedia.org © Не узнаю — надо перевернуть Подождите, надо внимательно рассмотреть Узнал за одну секунду!

«Псих» или «адекват»: проверь свою вменяемость (10/10) Как вам картины, написанные современными художниками, страдающими психическими расстройствами? Фото instagram.com © В одной из них определенно что-то есть! Мне сложно воспринимать это искусство Все эти картины мне по душе

С чудинкой Вам кажется, что нормальных людей вокруг нет? Ведь каждый человек со своей «чудинкой», «изюминкой», «прибабахом»? Вы и сам такой же, правда? И это вам представляется совершенно нормальным. Истерика из-за холодной пиццы, доставленной курьером, или недельная апатия из-за того, что сериал не продлили еще на один сезон — это и правда события, способные выбить из колеи человека даже с самой устойчивой психикой. Фото vgif.ru © Поделиться результатом

Нормальный Вы до того нормальный, что в наше непростое время это даже как-то подозрительно! Когда весь мир будет сходить с ума, именно вы, спокойный, адекватный и, главное, психически здоровый человек, придете и спасете всех. Берегите нервы, товарищ, ведь такие, как вы — на вес золота. Фото © Поделиться результатом

Поздравляем, вы псих! Ваши шутки кажутся друзьям слегка «за гранью», а некоторые честно стали избегать встреч с вами? Вполне возможно, вы очень творческая личность, которой, конечно же, простительны и «особый взгляд» на вещи, и разные эксцентричные выходки. Но, может, пора бросать проходить тесты «про психов» и наведаться к специалисту? Чтобы лишний раз убедиться, что все в порядке. Фото gifer.com © Поделиться результатом

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