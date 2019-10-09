РИАМО - 9 окт. Московская канатная дорога изменит режим работы в день матча квалификации чемпионата Европы по футболу, который состоится 10 октября между сборными России и Шотландии, также болельщикам обеих команд будут предоставлены скидки, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московской канатной дороги.

«В связи с проведением сборной России домашнего матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года против команды Шотландии на стадионе «Лужники» канатная дорога продлевает рабочий день. Так, по новому графику работа канатной дороги будет осуществляться 10 октября с 10:00 утра до 03:00 ночи», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что болельщикам, которые планируют наблюдать за игрой на стадионе, следует заранее продумать наиболее подходящие для них варианты маршрутов.

«Болельщики могут воспользоваться одним из быстрых и комфортных вариантов проезда к стадиону – канатной дорогой по маршруту «Воробьевы горы» - «Лужники» и обратно», - добавил собеседник агентства.

Также Московская канатная дорога дарит всем болельщикам скидку 10% при предъявлении билета на матч Россия – Шотландия.