РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 окт. Пятнадцать сосен высадили русские и немецкие школьники в рамках акции «Мир без границ» в подмосковном Красногорске в среду, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Дети, участвующие в программе международного обмена, посадили сквер Дружбы и заложили капсулу времени на территории Красногорского музея немецких антифашистов в среду, 9 октября», – говорится в сообщении.

Юные лесоводы Истринского лесничества рассказали ребятам из немецкого города Бамберг и ученикам школы №18 Красногорска, как правильно высаживать деревья и ухаживать за ними. Теперь на территории музея появился сквер Дружбы, который символизирует интернационализм и дружбу немецкого и российского народов.

«Очень хочется, чтобы наш город стал лучше, краше и наши дети получили как можно больше возможностей. Сегодняшняя акция – это символ роста города, роста дружбы, роста наших детей. Надеемся, сквер Дружбы станет местом для встречи новых друзей из других стран», – отметила заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ №18 Виктория Шалункова.

Ребята из Германии приехали Красногорск в рамках программы Года образовательных обменов между Россией и Германией. Летом ученики школы №18 Красногорска побывали в гостях у немецких сверстников, а теперь принимают их у себя в семьях. Во время визита школьники посещают достопримечательности Красногорска и Москвы, принимают участие в мастер-классах и работе кружков технического творчества.