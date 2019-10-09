РИАМО - 9 окт. Около 4 миллиардов рублей инвестируют в новое производство хлеба и хлебобулочных изделий в Подмосковье, вафельные торты и хлеб уже в 2020 году планируют направлять в разные регионы ЦФО, заявил корреспонденту РИАМО руководитель холдинга ЗАО «Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» - ООО «Коломенское поле» Дмитрий Козлов.

«Мы строим новое производство хлеба и хлебобулочных изделий вместе с логистическим центром на территории технопарка «Коледино». Мы заключили соглашение с Московской областью, первые инвестиции — около 4 миллиардов рублей. В дальнейшем, скорее всего, будут увеличены. Мы планируем выпускать до 500 тонн хлебобулочных изделий в сутки и порядка 100-150 тонн кондитерских изделий - вафель, вафельных тортов. Открыть планируем в следующем году», - сказал Козлов.

Он отметил, что новое предприятие в Подольске будет создавать продукцию для Москвы, Подмосковья и близлежащих регионов ЦФО - Тульской, Калужской, Рязанской. При этом у предприятия уже работают хлебокомбинат «Коломенский», а также «Дедовск-хлеб» в городском округе Истра, уточнил Козлов.

«Ежесуточное потребление хлеба и хлебобулочных изделий в Москве и Московской области составляет более 2,5 тысяч тонн», - заключил Козлов.

В среду Козлов и министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин подписали соглашение о намерениях осуществлять взаимодействие в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство производственно-складского комплекса по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий с отгрузочным терминалом». Его построят по адресу: Московская область, Подольск, деревня Коледино.