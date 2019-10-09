РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. В подмосковном Подольске полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже мобильного телефона в строительном гипермаркете, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 41-летнего местного жителя о том, что в строительном гипермаркете на улице Молодежной неизвестный украл его мобильный телефон стоимостью более 13 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан 51-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый подписал подписку о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.