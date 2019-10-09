РИАМО - 9 окт. В Одинцовском городском округе начались работы по благоустройству станций МЦД «Одинцово», «Баковка» и «Немчиновка», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Планируется создать более 12 тысяч квадратных метров парковок, установить дополнительные опоры освещения, отремонтировать тротуары, восстановить газоны.

«Конечно, МЦД – это то, что наши жители ждут с нетерпением. МЦД-1 Одинцово – Лобня планируется запустить уже в конце этого года. И, безусловно, очень важно выполнить все необходимые работы по благоустройству прилегающих к станции территорий», – отметил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Работы планируется завершить к середине ноября. Около каждой станции появятся пешеходные тротуары и полноценная парковка.

С 10 октября начнется монтаж наружного освещения, будет установлено 89 опор дополнительного освещения. Существующие светильники заменят на светодиодные. Работы выполняют за счет областного и муниципального бюджетов.

Протяженность МЦД-1 составит 52 километра, МЦД-2 – 80 километров. Работать они будут так же, как и метро, с 05:30 до 01:00.