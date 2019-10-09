РИАМО - 9 окт. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о выставлении на торги по аренде земельного участка площадью 0,04 гектара, предназначенного для строительства объекта торговли, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества.

«Победитель торгов сможет построить на земельном участке объект торговли общей строительной площадью 100 квадратных метров. С инвестором будет заключен договор аренды на 1,5 года, за это время должны быть произведены все строительные работы», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Департамент в установленном порядке оформит земельно-правовые отношения по итогам проведения городских торгов.

Земельный участок расположен по адресу: поселение Десеновское, деревня Десна. Начальная стоимость арендной платы в год составляет 62617 рублей. По завершению строительства у инвестора будет возможность перейти на долгосрочную аренду участка.