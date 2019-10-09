РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 окт. Стали известны самые редкие имена новорожденных в Балашихе, так, девочек назвали Ясминой и Аливией, а мальчиков Гектором, Евсеем, Савелием и Брониславом, говорится в сообщении пресс-службы ГУ ЗАГС по Московской области.

В Балашихинском управлении ЗАГС в среднем в день регистрируется рождение 25 малышей. В сентябре было составлено почти 700 записей актов о рождении, из них мальчиков на 19 больше чем девочек.

«Появились новые редкие имена мальчиков: Гектор, Евсей, Савелий, Бронислав. Девочек: Ясмина, Аливия», – говорится в сообщении.

Самыми популярными мужскими именами за девять месяцев текущего года стали Александр, Илья, Артем, Максим, женскими – София (Софья), Анна, Мария, Елизавета.