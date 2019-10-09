РИАМО - 9 окт. В деревне Ратмирово городского округа Воскресенск завершилась реконструкция здания для организации производства полиэфирного волокна, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Реконструкцию проводили с целью расширения помещения для установки дополнительного оборудования по переработке сырья. Полиэфирное волокно получается посредством экологически чистой переработки пластиковых бутылок.

«Министерство жилищной политики региона выдало разрешение на ввод в эксплуатацию данного объекта. По итогам будет создано 60 рабочих мест», – отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Инвестиции в проект составили 1,1 миллиарда рублей. Застройщиком объекта общей площадью 14 тысяч квадратных метров выступило ООО «Воскресенск-Химволокно».

Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.