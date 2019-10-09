РИАМО - 9 окт. До конца 2019 года планируется отреставрировать не менее 200 объектов, на данный момнет уже отреставрировано 132 объекта, сообщил журналистам в среду руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

«Сегодня реставрационный сезон еще не закончен, а работы уже завершены на 132 объектах, что на 30% больше, чем в прошлом году. В декабре 2019 года мы будем подводить итоги, но пока можно сказать, что таких объектов будет не менее 200», - сказал Емельянов.

Одним из отреставрированных в 2019 году в Москве объектов стала городская усадьба Каратаевой-Морозова в Леонтьевском переулке. Работы в ней велись четыре года. Это здание примечательно тем, что его строили сразу три мэтра столичной архитектуры - Александр Каминский, Федор Шехтель и Адольф Эрихсон.