РИАМО - 9 окт. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение предоставить аренду АО «Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ» земельного участка площадью 0,5 гектара без проведения торгов для строительства «Центра развития технологий для ЖКХ со сборочным цехом», говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества.

Департамент в установленном порядке оформит земельно-правовые отношения, что позволит инвестору осуществить строительство предприятия на земельном участке по адресу: Очаковское шоссе.

«В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта департамент городского имущества заключит с АО «Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ» договор аренды на 6 лет, за это время инвестор должен осуществить строительство центра развития технологий, общая площадь которого составит 5,3 тысячи квадратных метров», – заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По итогам реализации проекта хотят создать 40 новых рабочих мест, планируемый объем инвестиций составляет 170 миллионов рублей. Планируемые дополнительные налоговые отчисления в городской бюджет – 15 миллионов рублей в год.

Строительство объекта будет проводиться в рамках реализации госпрограммы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы».