РИАМО - 9 окт. Московская область будет представлена на форуме «Россия – спортивная держава», который пройдет в Нижнем Новгороде, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«С 10 по 11 октября 2019 года в Нижнем Новгороде на одноименном футбольном стадионе пройдет VIII международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Московскую область на форуме представит министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков», – отмечается в сообщении.

Всего на площадке форума свою работу развернут 30 круглых столов, панельных дискуссий, семинаров, форсайт-сессий и пленарных заседаний, на которых выступят ведущие представители индустрии из различных регионов России и зарубежных стран.

Участниками форума станут представители сферы физической культуры и спорта, органов федеральной и региональной власти, бизнеса, а также спортсмены и общественные деятели.

«Форум «Россия – спортивная держава» является крупнейшей в стране дискуссионной площадкой в данной отрасли, собирающей несколько тысяч специалистов в сфере физической культуры и спорта. Организаторы подготовили насыщенную деловую и выставочную программы. Московская область, входящая в число лидирующих регионов как по представительству спортсменов в национальных сборных, так и по развитию спортивной инфраструктуры, традиционно примет участие в работе площадок и сессий этого события», – пояснил Терюшков.

Он уверен, что подобные мероприятия обладают высокой эффективностью, а опыт и практики, полученные каждым участником в формате прямого диалога с коллегами-профессионалами из различных регионов и стран на этом форуме, будут полезны в дальнейшем развитии спорта по всей стране.