РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 9 окт. Продолжается прием заявок на участие в конкурсе красоты «Миссис Дзержинский – 2020», заявку можно подать до 20 ноября, сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс будет проходить в Дзержинском уже в третий раз. Участвовать в нем могут мамы в возрасте от 21 до 45 лет. Основное требование для участниц – наличие детей.

«Заявку можно подать до 20 ноября 2019 года. Просто напишите нам соцсетях или позвоните на номер: 8(909)645-80-33. Наш Instagram: @mrs_dzr, «ВКонтакте»: vk.com/mrs_dzr», – говорится в сообщении.