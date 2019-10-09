РИАМО - 9 окт. Совет ветеранов АО «Воскресенские минеральные удобрения» отметил День пожилого человека, большое торжество с поздравлениями от представителей власти, лучшими номерами творческих коллективов, праздничными столами и невероятно теплой атмосферой состоялось в малом зале ДК «Химик» имени Н.И. Докторова, говорится в сообщении пресс-службы «ВМУ».

«Чествовать химиков старшего поколения – одна из добрых традиций совета ветеранов «ВМУ», а также замечательный повод собрать коллег и единомышленников, которых много лет назад объединил химкомбинат. Сегодня ветеранская организация насчитывает около трех тысяч человек», — говорится в сообщении.

Химики на заслуженном отдыхе изучают компьютерную грамотность, активно пользуются социальными сетями, путешествуют, организуют творческие вечера, фестивали и являются постоянными участниками мероприятий химкомбината — будь то спортивные состязания, общественно значимые проекты или экологические акции.

В этом году свою деятельность, социальные инициативы ветераны химического производства отразили в проектах «В 60 лет жизнь только начинается» и «Чтобы помнили», которые направили на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье». Кроме этого, совет ветеранов выдвинул и поддержал на выборах в депутаты городского округа Воскресенск своего председателя - Серафиму Морозову.

Руководство химкомбината неизменно поддерживает инициативы совета ветеранов, помогая в их реализации.

«День пожилого человека – это, прежде всего, возможность выразить глубокое уважение и почтение за созидательный труд, мудрость и стойкость. История Воскресенского края неразрывно связана со становлением и развитием химкомбината: все, чем живет завод и город сегодня, – ваша заслуга, дорогие ветераны, а те проекты, у истоков которых вы стояли, получили новый виток развития, как и ваша ветеранская организация», — отметил депутат муниципалитета, начальник цеха аммофоса №2 АО «ВМУ» Александр Иванов.

Он пожелал ветеранам производства активного долголетия, радости каждого дня и бодрости духа.