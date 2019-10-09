РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 окт. В поселке радиоцентра Романцево Подольска 20 октября покажут премьерный спектакль «Сганарель, или Мнимый рогоносец» благотворительной студии «Клуб любителей театра», сообщил «РИАМО в Подольске» режиссер спектакля Владимир Абарбанель.

«Благотворительная студия «Клуб любителей театра» при библиотеке №26 в Подольске начинает серию показов комедии Мольера «Сганарель, или Мнимый рогоносец» в Сельских домах культуры городского округа Подольск. Первый спектакль запланирован на 20 октября в СДК «Романцево», – сказал Абарбанель.

Посмотреть спектакль смогут все желающие бесплатно. Начнется мероприятие в 17:00 по адресу: поселок радиоцентра Романцево, дом №10.