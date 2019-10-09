РИАМО - 9 окт. Несколько улиц рядом со столичным стадионом «Лужники» перекроют из-за проведения матча 10 октября, там также ликвидируют парковочное пространство, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Перекроют следующие участки: Проектируемый проезд №2309 от улицы Усачева до улицы Доватора, улица Доватора от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы, улица 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора, 3-я Фрунзенская улица от улицы Доватора до улицы Ефремова, улица Ефремова от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы, Трубецкая улица от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта, переулок Хользунова от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта, дублер Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строение 1, по Комсомольскому проспекту.

Перекрытия будут действовать 10 октября с 22:00 до окончания мероприятия.

На этих участках также с 06:00 до окончания мероприятия ликвидируют парковочное пространство.

Как уточняется на сайте «Лужников», в 21:45 10 октября сборная России по футболу проведет матч квалификации чемпионата Европы – 2020 с командой Шотландии.