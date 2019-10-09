РИАМО – 9 окт. В Останкинский районный суд Москвы направили уголовное дело в отношении экс-сотрудницы коммерческого банка, обвиняемой в хищении более 420 миллионов рублей у вкладчиков кредитной организации, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Как уточняется в материале, 29-летняя уроженка Кировской области, работавшая руководителем московского кредитно-кассового офиса кредитного учреждения, вводила в заблуждение физических лиц, желающих открыть вклады в банке, относительно своих намерений заключить договоры банковских вкладов.

«Сотрудница банка выдавала вкладчикам якобы заключенные от имени кредитной организации договоры, соответствующие приходные кассовые документы, подтверждающие внесение физлицами денег в банк, однако полученные наличные не вносила в кассу, а присваивала себе», – говорится в сообщении.

После отзыва в ноябре 2016 года у банка лицензии вкладчикам отказали в выплате возмещения, предусмотренного федеральным законом. Своими действиями обвиняемая причинила имущественный ущерб 457 вкладчикам – физическим лицам на общую сумму более 420 миллионов рублей и вред деловой репутации банка.

Женщина скрылась за рубежом, но была задержана и экстрадирована. Вину в совершении преступлений она признала в полном объеме.

Дело направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемая находится под стражей.