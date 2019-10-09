РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 окт. Королевские молодогвардейцы собирают подписи против магазинов с алкоголем на вынос в жилых домах города, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

В связи с многочисленными жалобами жителей, с 7 по 13 октября по всей Московской области «Единая Россия» совместно с Всероссийской организацией «Трезвая Россия» и «Молодой Гвардией Единой России» проводят серию пикетов, нацеленных на то, чтобы узнать мнения граждан относительно инициативы по закрытию «наливаек» на первых этажах жилых домов.

«Королевская команда «Молодой Гвардии» активно включилась в этот процесс. Активисты собирают подписи против наличия магазинов, торгующих алкогольными напитками в розлив и на вынос, в местах большей проходимости и скопления людей: около станций Подлипки-Дачные и Болшево, а также на стадионе «Вымпел», – говорится в сообщении.

По словам руководителя королевского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Александра Гладышева, с начала октября молодогвардейцам уже удалось собрать более 100 анкет с «галочкой» около графы «против».

Молодогвардейцы проводят глобальный и комплексный опрос жителей Королева, узнают их мнение по поводу закрытия питейных заведений в жилых домах, спрашивают, доставляют ли неудобства данные заведения, и уточняют их адреса.