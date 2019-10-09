РИАМО – 9 окт. Детский сад и школу откроют в микрорайоне 10А подмосковного Реутова в 2022 году, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

Детсад и школа будут построены в глубине жилой застройки микрорайона 10А, ограниченного Носовихинским шосее, Юбилейным проспектом, Проектируемым проездом и улицей Челомея.

«В 2020 году мы начнем проектирование объектов, в 2021 – строительство, ввод в строй запланирован на 1 сентября 2022 года. Детский сад сможет вместить 250 воспитанников, учебное заведение рассчитано на 1,1 тысячи мест», – сказал Каторов.

Также в муниципальную собственность забирают недостроенное здание поликлиники в 10А микрорайоне. Оно сейчас находится в ненадлежащем состоянии и изъято у недобросовестных застройщиков.

«Окончание ремонтных работ запланировано на 2020 год. После чего здание будет передано министерству здравоохранения Московской области и оснащено медицинским оборудованием по госпрограмме», – уточнил Каторов.

Он отметил, что это не единственные социальные объекты, которые появятся для удобства жителей. На данном этапе ведутся переговоры с ОАО «РЖД» о размещении пожарного депо и станции скорой медицинской помощи на улице Октября, прилегающей к железной дороге.