РИАМО - 9 окт. В Леонтьевском переулке в Москве завершилась комплексная реставрация особняка Каратаевой-Морозова, работы по реставрации объекта культурного наследия велись почти четыре года, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Это интереснейший московский дом, потому что над этим зданием трудились сильнейшие архитекторы. Каждый архитектор не разрушал что-то в творчестве предыдущего, а создавал что-то свое», - рассказал журналистам руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Здание в Леонтьевском переулке было построено в 1883 году тремя мэтрами столичной архитектуры - Александром Каминским, Федором Шехтелем и Адольфом Эрихсоном.

В разные годы особняк принадлежал ректору Московского университета и профессору А.А. Проуоповичу-Антонскому, представителям купечества Г.А. Каратаевой и И.В. Морозову. При этом каждый из хозяев достраивал и менял оформление здания. Позже здесь располагались дипломатические представительства Германии и Кубы, а также Советское информационное бюро и прочие организации.