РИАМО - 9 окт. Из-за плохой погоды и ремонтных работ загруженность московских дорог в среду находится на уровне 5-6 баллов, в течение дня для поездок лучше использовать метро, а не личный автомобиль, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«На столичных дорогах сегодня плотнее, чем обычно. Загруженность на уровне 5-6 баллов. Это связано с плохими погодными условиями: местами в столице прошел дождь, а также продолжающимися ремонтными работами на улично-дорожной сети», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ремонтные работы идут в Северо-Западном тоннеле, на внутренней стороне ТТК в районе Савеловского вокзала, Ярославском шоссе в сторону центра перед Северянинским путепроводом, а также на 34-м километре МКАД. Кроме того, есть локальные ограничения движения в центре города.

«В течение дня для поездок в центр лучше использовать метро. Вечером рекомендуем сдвинуть поездки на личном автомобиле на внепиковое время», – отметил представитель пресс-службы.